Резников отреагировал на заявление Кремля о "гаранте перемирия"

Алексей Резников Фото из открытых источников

По словам вице-премьер-министра, РФ пытается убедить, что с них нужно снимать санкции, поскольку они "не являются участником"

Российская Федерация не хочет брать на себя ответственность за соблюдение "режима тишины" на Донбассе, чтобы не демонстрировать, что она на самом деле имеет прямое отношение к вооруженному конфликту. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Я бы хотел обратить внимание уважаемой аудитории, что высказывания господина, на которого вы ссылаетесь (пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, - ред.), они адресованы в первую очередь не Украине. Они, прежде всего, адресованы обществу в Российской Федерации, непосредственно внутри", - заявил он.

Вице-премьер-министр добавил, что заявления Пескова также адресованы народам стран Европейского Союза.

"Потому что они пытаются убедить, что санкции нужно с них снимать, потому что они, якобы, не являются участниками этого международного военного вооруженного конфликта... Они не могут нести ответственность за соблюдение "режима тишины" и за это перемирие. Я хотел бы уточнить, они не не могут, а они не хотят этого делать именно для того, чтобы не демонстрировать, что они на самом деле имеют прямое отношение к этой гибридной войне", - отметил Алексей Резников.

Новости по теме: В ТКГ договорились о полном прекращении огня с 27 июля

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать как гарант соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является участником этого конфликта.