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Резников: Отказываться от "Минска" в одностороннем порядке - самоубийство

Вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

По его словам, Минские соглашения невозможно выполнить на 100%

Односторонний выход Украины из Минских соглашений является "самоубийством". Об этом заявил вицепремьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24".

"Потому что отказываться от "Минска" в одностороннем порядке - самоубийство. Этого делать нельзя, потому что это является политико-дипломатическими (соглашениями, - ред.) четырех стран - Германии, Франции, Украины и России", - сказал Резников.

По его словам, Минские соглашения невозможно выполнить на 100%.

"Их (Минские соглашения, - ред.) невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а потом проведение местных выборов, а в "Минске" написано наоборот. Речь идет о возможностях и необходимости модернизации", - добавил Резников.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью не удовлетворен "минским форматом", однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог. 

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