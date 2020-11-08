Резников объяснил, почему обмен удерживаемыми затягивается

Вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Вице-премьер-министр обвинил РФ и представителей "ЛДНР" в попытках заблокировать переговоры

Обмен удерживаемыми лицами затягивается из-за того, что представители группировок "ДНР" и "ЛНР" не получили команды из Москвы и ведут "тактику на затягивание переговоров". Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода.

"Поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры...Это такая тактика на затягивание переговоров. Они ставят нас в сложные условия, что на нас будет совершаться давление родственниками людей, которые страдают тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где мы не хотим идти на уступки", - отметил Резников.

В частности, вице-премьер-министр подчеркнул, что в Кремле окончательные решения принимает президент Российской Федерации.

"Далее они выполняют его команду в тот или иной способ. Нет субъектности у людей, которые участвуют как от Российской Федерации, так и приглашены в ОРДЛО, которые на оккупированной территории. Я вам это утверждаю", – добавил Алексей Резников.

Кроме этого, политик отметил, что возвращение заключенных из оккупированного Крыма будет обсуждаться на отдельной крымской площадке. По его словам, Украина ожидает помощи западных партнеров для того, чтобы начать переговоры.

Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала списки для обмена удерживаемыми спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и ждет ответа.