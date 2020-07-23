Резников назвал причину "прорыва" в минском процессе

Алексей Резников Фото из открытых источников

ТКГ вернулась к приоритету - условия безопасности в первую очередь

Вице-премьер-министр - министр реинтеграции Алексей Резников сообщил, что добиться "прорыва" в минском процессе удалось благодаря возвращению Трехсторонней контактной группы к приоритету - условия безопасности на Донбассе. Об этом он заявил во время брифинга, передает "РБК-Украина".

По его словам, до этого существовал нарратив - сначала политические соглашение, а потом другое.

"Я знаю, его взяли с сайта Офиса президента, потому что это правда прорыв... Мы вернулись к приоритету - условия безопасности в первую очередь. Это пункт первый комплекса мер минских соглашений. Сначала безопасность, сначала режим прекращение огня, а потом все остальное", - отметил Резников.

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Ранее мы сообщали, что 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.