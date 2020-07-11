Резников: Донбасс не был целью России и не интересует ее

Чиновник убежден, что РФ через ОРДЛО пытается "мотать нервы" Украине

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Фото из открытых источников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россию не интересуют неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса. Об этом он сообщил в интервью "Главком".

Так, Резников убежден, что российские лидеры пытаются обратить на себя мировое внимание.

"Они (ОРДЛО ред.) не является территорией РФ, потому что ей не нужны. Если на Крым россияне глаз положили как на свою территорию, то частично оккупированный Донбасс не был их целью. Это средство мотать нам нервы и чтобы весь цивилизованный мир обратил на русских внимание: мол, ну разговаривайте же с нами. Из интервью российских лидеров это выглядит как приглашение к переговорам", - отметил министр.

Также Алексей Резников добавил, что Россия не воспринимает Донбасс, как колонию. Однако, по мнению чиновника, с ОРДЛО "высасывают все, что можно оттуда высосать, не вкладывая в эту территорию ничего".

"Они как-то поддерживают там бюджет, но вопрос не стоит, чтобы там что-то развивать. По крайней мере, я об этом не слышал, а я имею много информации из оккупированных территорий как из публичных источников, так и не совсем. Не нужно быть даже большим разведчиком – просто люди пишут", - пояснил Резников.

Новости по теме: Резников заявил, что никаких ультиматумов со стороны России в Берлине не было

По его словам, РФ не имеет никакого инвестиционного проекта в отношении этих территорий и не планирует его создавать.

Напомним, недавно Резников заявлял, что Российская Федерация готова "сближать позиции" на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. В то же время Украина уверена, что в Минске можно достичь компромиссов в различных вопросах.