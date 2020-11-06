"Режим тишины" на Донбассе сохраняется 103 дня, но есть выстрелы, – Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент отметил, что хочет восстановления суверенитета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня на Донбассе сохраняется уже 103 дня, но выстрелы продолжаются. Об этом он сообщил на брифинге во время рабочего визита в Луганскую область.

По словам Зеленского, он сочувствует семьям военнослужащих, погибших в результате нарушения договоренностей. "Режим тишины" сегодня сохраняется уже 103 дня, но, к сожалению, есть выстрелы, и, к сожалению, и мои соболезнования всем семьям, которые потеряли наших героев, есть три боевых жертвы", - сказал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что очень хочет закончить конфликт и восстановить суверенитет Украины. "Обязательно это сделаем", - высказался Зеленский.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, на Донбассе было зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований. У Водяного украинские военные открыли адекватный ответный огонь.

Ранее сообщалось, что на Донбассе НВФ сбросили с дрона гранату, в результате чего был ранен украинский военный. В связи с этим украинская делегация в Трехсторонней контактной группе направила письменную ноту в СММ ОБСЕ.