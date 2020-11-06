live
Новости » Политика Читати новину українською

"Режим тишины" на Донбассе сохраняется 103 дня, но есть выстрелы, – Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент отметил, что хочет восстановления суверенитета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня на Донбассе сохраняется уже 103 дня, но выстрелы продолжаются. Об этом он сообщил на брифинге во время рабочего визита в Луганскую область.

По словам Зеленского, он сочувствует семьям военнослужащих, погибших в результате нарушения договоренностей. "Режим тишины" сегодня сохраняется уже 103 дня, но, к сожалению, есть выстрелы, и, к сожалению, и мои соболезнования всем семьям, которые потеряли наших героев, есть три боевых жертвы", - сказал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что очень хочет закончить конфликт и восстановить суверенитет Украины. "Обязательно это сделаем", - высказался Зеленский.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, на Донбассе было зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований. У Водяного украинские военные открыли адекватный ответный огонь.

Новости по теме: У Зеленского есть план Б по Донбассу, - Кравчук

Ранее сообщалось, что на Донбассе НВФ сбросили с дрона гранату, в результате чего был ранен украинский военный. В связи с этим украинская делегация в Трехсторонней контактной группе направила письменную ноту в СММ ОБСЕ.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Штаб Байдена уверен в победе, но просит потерпеть Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом штате Невада Трамп собирается подать иски во всех штатах, где побеждает Байден Заявления о фальсификации, противостояния на улицах и ожидание судебных противостояний: Как в США проводится подсчет голосов на выборах
Loading...

программы канала ZIK

Конституционный кризис. Опухоль Донбасса. Карантинные ограничения | Ток-шоу
Подсчет голосов в США: Скандалы и интриги |
Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Максим Степанов | Ситуация с коронавирусом в Украине |
Бюджет-2021. Конституционный кризис. Выборы в США | Ток-шоу
Утреннее заседание Верховной Рады | Рассмотрение проекта госбюджета-2021 | 05.11.20