Рева заявил о необходимости увольнения Третьяковой из комитета ВР из-за антисоциальной политики

Андрей Рева Скриншот видео

Бывший министр рассказал о еще одном скандальном заявлении народного депутата

Центральная цель пребывания на должности в Комитете ВРУ Галины Третьяковой является ликвидация Пенсионного фонда Украины.

Об этом в ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр социальной политики в 2016-2019 гг. Андрей Рева.

Бывший министр прокомментировал скандал, который разгорелся после обнародования видео, на котором народный депутат фракции "Слуги народа", председатель Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества. Андрей Рева отметил, что ему странно, что на высказывания Третьяковой не обращали внимание в предыдущие 10 месяцев ее деятельности.

Андрей Рева привел пример, как в декабре прошлого года в эфире одного из телеканалов госпожа Третьякова заявила, что "наша социальная политика - это путы на ногах нашей экономики, которые мешают ей стартовать". Тогда бывший министр поинтересовался у народного депутата, зачем она пришла в Комитет по вопросам социальной политики, ведь ее задача должна бы заключаться в том, чтобы помогать людям.

"Если вы посмотрите на то, что делает Третьякова, вы не найдете ни одного действия, которое было бы направлено на улучшение социальной ситуации в нашей стране", – отметил Андрей Рева.

Он предостерег: "Ее центральная цель пребывания на должности является ликвидация Пенсионного фонда Украины. Почему? Потому что сама госпожа Третьякова вышла из страхового бизнеса и фактически лоббирует создание общегосударственной финансовой пирамиды в виде накопительной системы".

Андрей Рева резюмировал: "Ее надо увольнять не за заявление. Ее по совокупности ее деяний, что она не соответствует занимаемой должности, его надо увольнять за антисоциальную политику".

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики за скандальные высказывания.

Добавим, Галина Третьякова заявила, что может уйти в отставку только в случае, если "закроется" окно возможностей".