Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и РФ относительно дела "вагнеровцев"

Александр Лукашенко во время совещания БЕЛТА

Глава Беларуси намерен решать этот вопрос на основании международных договоров и соглашений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины относительно задержанных боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом он заявил 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные ранее в Беларуси "вагнеровцы" - ред.), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - отметил Лукашенко.

В связи с этим белорусский президент поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и России. После чего глава Следственного комитета доложит сторонам вместе с Комитетом госбезопасности оперативную информацию относительно события, а также информацию следователей.

"Положите втроем (генеральные прокуроры - ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы... Втроем решите", - добавил белорусский глава.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, во время чего главы двух государств обсудили вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер".

В частности, Зеленский подчеркнул необходимость взаимодействия органов государств в передаче лиц, подозреваемых в терроризме.