Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими: Шмыгаль о защите населения от коронавируса

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Шмыгаль подтвердил семь случаев заражения коронавирусом в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти могут принять жесткие решения ради защиты населения от коронавируса. Об этом он сказал во время выступления в парламенте на внеочередном заседании, которое транслировал телеканал ZIK.

"Мы не хотим сеять панику, но и не хотим медлить… Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими", - отметил глава правительства.

Кроме того, сколько граждан с января заболели пневмонией и умерли от нее, он не смог ответить. А вот относительно коронавируса, Шмыгаль сказал, что в Украине подтверждено семь случаев заражения, есть также случай заболевания одного из работников консульства.

Напомним, накануне подтвердили, что в Киеве официально зарегистрировали первые два случая заражения коронавирусом COVID-19.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть в Киеве метрополитен и межобластное сообщение.

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метро в Киеве, Харькове и Днепре.