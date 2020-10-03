Решение суда: На Николаевщине рассмотрят и зарегистрируют списки ОПЗЖ

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Вчера, 2 октября, около полуночи, Николаевский окружной административный суд принял решение, которым обязал членов областной территориальной комиссии собраться для регистрации списков кандидатов от ОПЗЖ в депутаты Николаевского областного совета. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не сумела ни зарегистрировать нашу политическую силу, ни отказать ей в регистрации на выборы в Николаевский областной совет. Решение суда следующее: полностью удовлетворить наше исковое заявление. Это выражается в том, что суд признал бездействие комиссии и обязал ее зарегистрировать наш список – единый территориальный список кандидатов в депутаты в Николаевский областной совет от Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"", – сказал Юрий Загородний, руководитель Николаевской областной партийной организации ОПЗЖ.

Также противоправным признано бездействие Николаевской городской территориальной избирательной комиссии – ее обязали заново рассмотреть документы на регистрацию кандидатов в депутаты в Николаевский городской совет от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Эти решения суда говорят о том, что те претензии и замечания, которые предъявляли обе комиссии к нашей политической силе и к нашим спискам, несостоятельны, потому что суд не увидел в наших подготовленных списках оснований для существенных замечаний, которые бы препятствовали регистрации наших кандидатов в депутаты как в Николаевский городской, так и в Николаевский областной советы. Политические спекуляции, игры и, я бы даже сказал, давление некоторых политических сил (а особенно старалась не допустить к регистрации нашу политсилу "Европейская солидарность") – все эти попытки не увенчались успехом и потерпели фиаско. Суд доказал правоту нашей политической силы", – добавил руководитель Николаевской областной партийной организации ОПЗЖ.

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Напомним, 29 сентября был последний день рассмотрения вопроса регистрации политических сил для участия в местных выборах, но ни областная, ни городская избирательные комиссии не приняли решение по поводу регистрации Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

1 октября Юрий Загородний, руководитель Николаевской областной партийной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь", подал два исковых заявления в Николаевский окружной административный суд – к Николаевской областной территориальной избирательной комиссии и к Николаевской городской территориальной избирательной комиссии.