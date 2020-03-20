Решение правительства о запрете импорта электроэнергии и угля из РФ - победа "Рината над Беней", - СМИ

Игорь Коломойский и Ринат Ахметов Фото из открытых источников

Правительство Дениса Шмыгаля приняло решение ввести с 1 апреля запретительную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Решение украинского правительства о запрете импорта электроэнергии и угля из России - это победа Рината Ахметова над Игорем Коломойским. Об этом сообщает Страна.ua.

Как отмечается, в среду правительство Дениса Шмыгаля приняло решение ввести с 1 апреля запретительную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России. По данным издания, такие интересы давно отстаивал олигарх Ринат Ахметов, который владеет шахтами и электростанциями (а потому ему выгодно избавиться от российских конкурентов, которые предлагают более дешевый продукт).

Однако против этого активно выступал другой олигарх - Игорь Коломойский, который владеет энергоемкими ферросплавными заводами и который, собственно, в прошлом году и пролоббировал импорт электроэнергии, чтобы удешевить ее для себя.

"Поэтому решение правительства, которое сейчас возглавляет бывший топ-менеджер Ахметова Шмыгаль, было воспринято в украинской политтусовке как победа "Рината над Беней", - отметили в издании.

Напомним, 18 марта Кабинет министров Украины принял решение ввести дополнительные пошлины на импорт из Российской Федерации электроэнергии и всех типов угля.