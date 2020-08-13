Решение общественного совета при Минюсте не имеет никаких юридических оснований, - Черный о требованиях запрета оппозиционных партий

Народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Виктор Черный Фото из открытых источников

Нардеп отметил, что в общественный совет входят радикалы, причастные к дебошам

Решение общественного совета при Минюсте относительно требований запретить партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партию Анатолия Шария не имеет никаких юридических оснований и никаких последствий.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

"У меня нет сомнений, что то, что происходит, является сценарием Офиса президента, поскольку только им могла прийти в голову такая идея, которая продолжает последовательность действий, условно говоря, от попытки "отжать" "112" канал и действий по запрету нашей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Шария. Более того, хочу сказать, что решение "громадської ради" при Минюсте не имеет никакого на самом деле юридического основания и не имеет никаких последствий. Это просто общественная организация, которая, кстати говоря, и я четко хочу сказать, состоит из тех же самих радикалов, которые сегодня устраивают дебош в Украине, которые жгут фаера, которые приходят под офис нашей партии и пытаются нас запугать. Так вот, сегодня эти деятели в "громадській раді" приняли такое решение, но я уверен, что их действия связаны не с тем, что им в голову пришла такая идея, а в том, что им подсказали, что вам нужно сделать вот это, а потом эту ситуацию подхватит министр, Министерство юстиции, и мы будем дальше развивать эту ситуацию", – заявил нардеп.

Виктор Черный отметил: "Я хочу сказать, что народ Украины наблюдает за всей этой историей и четко делает свои выводы. Если кто-то думает, что это нравится украинцам, то он совершенно ошибается, потому что украинцы хотят жить в нормальной стране, в нормальном обществе, где доминирует правопорядок, где нормы права безусловно выполняются. То, что сегодня делает власть, - это безусловное попрание норм права и Конституции Украины".

Напомним, народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал предложение общественного совета при Министерстве юстиции Украины относительно запрета деятельности в стране этой политсилы. Политик отметил, что кощунственно звучит в европейской стране с новым президентом обсуждение запрета партии, которая идет второй.

Как сообщалось, после инцидента "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве.