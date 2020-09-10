Решение Минфина США – превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачению "демокорапшн", - Деркач
В начале следующей недели Андрей Деркач выйдет на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции
Народный депутат Украины Андрей Деркач объяснил временное наложение так называемых санкций со стороны министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Об этом он написал в своем Facebook.
Политик объяснил какой мотив действий Минфина США.
"Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня как представителя команды расследователей. И не важно, как эта месть проявляется: будь это отмена американской визы по просьбе представителей демокорапшн в посольстве США или моей депортации из Российской Федерации, как это было в 2017 году. И не важно, что данное решение было оформлено по бумажке нескольких конгрессменов из Демпартии США и инспирировано представителями Госдепа, покрывавшими хищение и нецелевое использование международной технической помощи для Украины.
Когда разоблачаешь схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право отстаивать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного воздействия и от внешнего управления никто не отменял", - отметил Деркач.
Кроме то, нардеп рассказал о своих дальнейших действиях.
"Первое. В начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции. Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины.
Второе. Подобная информация от Минфина США, открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде. Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям "Демокорапшн" в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины. О дате и времени (пресс-конференции, - ред.) сообщу дополнительно. Приходите. Будет очень интересно", - резюмировал Андрей Деркач.
Отметим, Соединенные Штаты обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы. Под санкции попал украинский политик - Андрей Деркач. Он ранее опубликовал записи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.