Решение Минфина США – превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачению "демокорапшн", - Деркач

Андрей Деркач

В начале следующей недели Андрей Деркач выйдет на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции

Народный депутат Украины Андрей Деркач объяснил временное наложение так называемых санкций со стороны министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Об этом он написал в своем Facebook

Политик объяснил какой мотив действий Минфина США. "Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня как представителя команды расследователей. И не важно, как эта месть проявляется: будь это отмена американской визы по просьбе представителей демокорапшн в посольстве США или моей депортации из Российской Федерации, как это было в 2017 году. И не важно, что данное решение было оформлено по бумажке нескольких конгрессменов из Демпартии США и инспирировано представителями Госдепа, покрывавшими хищение и нецелевое использование международной технической помощи для Украины.

Когда разоблачаешь схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право отстаивать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного воздействия и от внешнего управления никто не отменял", - отметил Деркач. Кроме то, нардеп рассказал о своих дальнейших действиях.

"Первое. В начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции. Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины.