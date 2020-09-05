Решение КС относительно Сытника показывает, что Зеленский не выполняет своих функций как президент Украины, - Розенко

Павел Розенко. Фото: Мусиенко Владислав / УНИАН

Президент вместо государственных дел играет в баскетбол, получает "черный пояс" каратэ и занимается предвыборной кампанией "Слуг народа"

Решение Конституционного Суда Украины, который признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро показывает, что Владимир Зеленский не выполняет своих функций как президент Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

"Эта ситуация в очередной раз показывает, что у нас Владимир Зеленский не выполняет своих функций как президент Украины. Потому что уже неделя скоро будет, как есть решение Конституционного суда. Что за эту неделю в правовом поле, в пределах своих полномочий, сделал президент Украины? Что сделало его монобольшенство, "слуги народа" в Верховной Раде, которые имеют 260 голосов, чтобы внести любой закон, если есть правовая коллизия, любые изменения? Это может быть сделано в любой момент", – акцентировал политик.

Зато, добавил Павел Розенко, вместо того, чтобы решить эти вопросы, президент играет в баскетбол, получает "черный пояс" каратэ и занимается предвыборной кампанией "Слуг народа".

"Он ездит за государственный счет по всей стране, пиаря "слуг народа", а функции президента Украины он собирается выполнять? Очевидно, что нет",-прокомментировал гость ток-шоу.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" считают, что директор НАБУ Артем Сытник должен уйти в отставку после того, как Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о его назначении на данную должность.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник в КСУ сообщили, что Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Ранее суд обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.