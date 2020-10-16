Решать судьбу Донбасса без Донбасса - это абсурд, – Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский жестко раскритиковал один из вопросов, который поднимут на всеукраинском опросе, о котором заявил президент. По мнению Марчевского, опрос был создан с целью поднять явку на выборах и никакой юридической силы не имеет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Zik".

"Вопросы, которые выносятся на этот так называемый референдум - это отдельная история. Вопрос свободной экономической зоны на Донбассе, хочу напомнить, будет обсуждаться без самого Донбасса, потому что на Донбассе местные выборы отменили. Люди, которые проживают на этой территории, о которых, собственно, и идёт этот опрос не смогут проголосовать. Получается, что вся остальная страна будет решать судьбу Донбасса без самого Донбасса. Какая легитимность этого мероприятия? За чей счёт это финансируется? Очевидно, что все эти ходы - попытка власти поднять явку" - заявил Марчевский.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе - один из пяти вопросов, который президент Владимир Зеленский предлагает вынести на всенародный опрос, но по мнению Марчевского, все эти вопросы должны звучать иначе.



"Вот у нас президент хочет узнать отношение украинцев к каннабису. Может быть стоит узнать, не хотят ли украинцы повысить пенсию и минималку? Почему они не спросят у украинцев, хотим ли мы провести досрочные выборы в Верховную Раду? Наверное, потому что ответ очевиден. Я видел опрос, где 78% респондентов хотят роспуска парламента. Почему этого вопроса нет в вопроснике? Я считаю, что гораздо более важный вопрос - это вода в Крым, где живут наши граждане. Почему закрываются КПВВ? Хотят ли Украинцы такого издевательства над своими же гражданами?" - добавил Марчевский.



Напомним, опрос украинцев планируется провести одновременно с местными выборами 25 октября.