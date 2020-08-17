Ренат Кузьмин: Зеленский предал своих избирателей

Ренат Кузьмин. ZIK

Нардеп призывает голосовать против блока Зеленского-Порошенко на предстоящих местных выборах

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался лгуном: он не выполнил своих предвыборных обещаний и предал своих избирателей, он продолжил преступную политику бывшего главы страны Петра Порошенко и стал врагом Украины. Об этом политик написал в своем Facebook "Для победы на выборах Зеленский использовал риторику Медведчука, Бойко и ОПЗЖ: мир на Донбассе, снижение тарифов, прекращение насильственной украинизации, изменение закона о языках, борьба с коррупцией и т.д. У него был выбор - либо выполнять предвыборные обещания, либо обмануть народ и срастись со старой системой. Он выбрал порочный путь — объединившись с командой Порошенко, он обманул своих избирателей, показал, что он лжец и предатель интересов родины.

Когда Медведчук публично спросил его, с кем он, Зеленский понял, что его обман раскрыли и скоро всем станет понятно, что он совсем не тот, за кого себя выдаёт. Тогда и было принято решение уничтожить ОПЗЖ, партию Шария и оппозиционные СМИ. Но как их уничтожить, если за эти партии голосуют, а оппозиционные телеканалы зрители смотрят и любят? И тогда задействовали пропагандистскую машину Порошенко, объявив ОПЗЖ и телеканалы NewsONE, 112 и ZIK пророссийскими, а значит предателями и врагами, подлежащими уничтожению.

На самом деле Зеленский сам предатель своих избирателей, своего народа и враг своей страны. Он пошел по пути Порошенко, начав борьбу с оппозицией и передав страну для разграбления международным аферистам и отечественным псевдопатриотам, не реагируя на произвол, уличное насилие и коррупцию. Все это приведет к расколу и жестокому кризису в стране. Нельзя верить лжецу, который для достижения своих целей согласен очернить порядочных людей – политиков, журналистов, ученых, артистов, просто думающих граждан", - заявил Ренат Кузьмин.

По его словам, игра на Петра Порошенко не позволит Владимиру Зеленскому удержаться у власти. "Как только закроют оппозиционные СМИ и уничтожат реальную оппозицию, Зеленский станет не нужен, и его легко устранят путем государственного переворота, о чем уже открыто говорят как политики, так и журналисты. Если же он решил сбежать как Янукович или, получив отступные, уехать и безбедно жить в каком-нибудь заморском Омане и оттуда спокойно наблюдать, как наша страна будет погибать, то мы просто не должны ему этого позволить", - подчеркнул политик. Народный депутат также призвал голосовать против блока Зеленского-Порошенко на предстоящих местных выборах.