Ренат Кузьмин: Зеленский! Чей Крым?

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин отреагировал на приветствие Владимира Зеленского к Дню Конституции, в котором он заявил о том, что Украина состоит из 25 областей. Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

"Ну, что ж, господатоварищи ультраправые националисты! Не желаете ли задать президенту Зеленскому этот опять ставший актуальным вопрос: чей Крым? Впрочем, можете не торопиться — президент на него уже ответил, поздравляя сегодня украинцев с Днём Конституции. По его мнению, вместе с Херсонщиной Украина насчитывает 25 областей. Видимо, Крым и Севастополь гарант конституции украинскими, не считает. А вы каждый раз, — чей Крым, чей Крым...

И ещё. Руководителям СБУ и ГПУ, прежде, чем искать коллаборационистов во фракции ОПЗЖ и вещать с информационных помоек о "руке Кремля", настоятельно рекомендую обратить внимание на бывшего артиста 95-го Квартала, который по недоразумению занимает кабинет №1 на Банковой", - написал Кузьмин.