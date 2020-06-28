live
Новости » Политика Читати новину українською

Ренат Кузьмин: Зеленский! Чей Крым?

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин отреагировал на приветствие Владимира Зеленского к Дню Конституции, в котором он заявил о том, что Украина состоит из 25 областей. Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook

"Ну, что ж, господатоварищи ультраправые националисты! Не желаете ли задать президенту Зеленскому этот опять ставший актуальным вопрос: чей Крым? Впрочем, можете не торопиться — президент на него уже ответил, поздравляя сегодня украинцев с Днём Конституции. По его мнению, вместе с Херсонщиной Украина насчитывает 25 областей. Видимо, Крым и Севастополь гарант конституции украинскими, не считает. А вы каждый раз, — чей Крым, чей Крым...

И ещё. Руководителям СБУ и ГПУ, прежде, чем искать коллаборационистов во фракции ОПЗЖ и вещать с информационных помоек о "руке Кремля", настоятельно рекомендую обратить внимание на бывшего артиста 95-го Квартала, который по недоразумению занимает кабинет №1 на Банковой", - написал Кузьмин.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Индия и Китай обменялись обвинениями в нарушении границы Суточный коронавирусный антирекорд Украины, увольнение главы "Укрспирта" и возврат денег за пробное ВНО: Актуальное на утро 18 июня В Китае заявили, что договорились урегулировать конфликт с Индией на границе Тихая война без выстрелов: Почему на границе Китая и Индии гибнут военные и что будет дальше
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу
Скандальное заявление Третьяковой. Обращение Украины к НАТО | Ток-шоу
Новые подробности
Очередные пленки Порошенко-Байдена. Новые