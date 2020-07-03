Ренат Кузьмин: Власти руками штурмовиков запугивают оппозицию

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

И таким способом власть достигает своих политических целей, говорит нардеп

Действующая власть руками псевдопатриотических вооруженных групп пытается запугать оппозицию и создать хаос в стране.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

"Вот эти вот псевдопатриотические группы вооруженные - это как раз и есть проявлением внутренней политики государства. Есть вещи, которые действующая власть в силу разных причин исполнить не может. Вот не может запугивать публично оппонентов, не может заниматься публичными репрессиями, расправами. Этого власть делать не может, но за власть это могут делать вот такие штурмовые отряды. И тогда власть руками штурмовиков запугивает оппозицию, создает в стране атмосферу хаоса, террора. И фактически такими действиями она добивается своих политических целей. Таким образом такие действия таких псевдопатриотов, как вы их называете, праворадикалов, они укладываются, эти действия, целиком в парадигму действующей власти", – сказал Ренат Кузьмин.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить.

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.

А ранее, в мае, радикалы атаковали офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".