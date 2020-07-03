Ренат Кузьмин: В Украине нет национальной идеи, которая сшивала бы страну

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

На диалоговую площадку по работе над этой идеей уже поступило более 300 различных предложений, сообщил нардеп

На сегодня в Украине нет национальной идеи, которая объединяет или сшивает страну. Действующая национальная идея – навязанная извне идея антиРоссии – это прикрытие для безнаказанного разграбления ресурсов нашей страны.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

"На сегодняшний день в Украине нет объединяющей или сшивающей страну национальной идеи. Существующая национальная идея - это навязанная извне идея антиРоссии, и государство фактически целью своего существования видит борьбу с Российской Федерацией на всех фронтах. И эта вот навязанная нам навязчивая идея бороться с Россией до последнего украинца - это как раз принесенная извне ширма, прикрытие для безнаказанного разграбления ресурсов нашей страны. По-прежнему нас грабят, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами. Мы говорим о том, что нам нужна новая честная и справедливая идея", – сказал Ренат Кузьмин.

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Политик продолжил: "Нам нужны принципы построения государства, по которым государство и общество будут жить дальше. Мы должны найти эту идею сообща. Поэтому была создана эта площадка, информационная или диалоговая площадка, на которой мы пытаемся собрать мнения всех участников общественной жизни. На сегодняшний день уже более 300 различных предложений поступило на эту площадку - письменных. Группа волонтеров изучает поступившие предложения и формирует, анализирует, формирует единый документ. Этот документ или эти мысли будут объединены и предложены для всенародного обсуждения".

"В итоге мы надеемся найти, описать, сформулировать и утвердить новую идею, которая объединит государство, даст нам те принципы, на которых мы будем двигаться, на которых мы построим новую страну", – резюмировал Ренат Кузьмин.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин призвал всех граждан Украины к работе над новой национальной идеей для Украины.

Народный депутат объяснил, что для этой работы нужны коммуникация и специальная площадка – для этого он предложил тем, кто готов творить будущее страны, писать ему лично в соцсети Facebook и Telegram.

Добавим, 2 июля народный депутат Украины (фракция "Батькивщина"), заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил, что сегодня политика, направленная на раскол страны, не изменилась. Никто не предложил Украине идею национального объединения, и в этом большая проблема.