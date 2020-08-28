Ренат Кузьмин: В расстреле автобуса под Харьковом виноват Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В расстреле автобуса под Харьковом виноват Зеленский. Такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в Фейсбук.

Приводим текст его сообщения дословно:

В расстреле автобуса под Харьковом виноват Зеленский

Президент Украины Зеленский:

"Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы — объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

Ну вот, как и обещал Зеленский, история получается громкая и уже плохо заканчивается: вчера представители Нацкорпуса расстреляли автобус под Харьковом.

Руководитель Нацкорпуса Билецкий:

"Прямо сейчас в центре Украины создаются военизированные, парамилитарные пророссийские отряды. Это происходит, как говорят, за деньги Медведчука — но мы понимаем, нет никаких денег Медведчука, а есть деньги Российской Федерации, которые здесь по каналам влияния на медиа, силовиков и так далее распространяет Медведчук. Если не останавливать медведчуковские банды сегодня, то завтра мы получим "ЛДНР" в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве и Черкассах!".

Владимир Александрович, дорогой, вины за собой не чувствуете? Вы ничего не хотите объяснить народу Украины?