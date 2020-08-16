Ренат Кузьмин: Суд обязал СБУ расследовать деятельность американских бактериологических лабораторий

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Суд обязал СБУ расследовать деятельность американских бактериологических лабораторий. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Суд именем Украины обязал СБУ расследовать деятельность американских бактериологических лабораторий, диверсий против украинцев, а также измену родине и шпионаж украинских чиновников.

А вот и первые результаты нашей работы по американским бактериологическим лабораториям в Украине. Публикую своё и Виктора Медведчука депутатское обращение о деятельности американских бактериологических лабораторий, о привлечении к уголовной ответственности украинских чиновников за измену родине, шпионаж и диверсии, а также решение суда по нашему заявлению.

Как видите, несмотря на упорное сопротивление украинской власти, суд все же обязал СБУ начать расследование деятельности американских бактериологических лабораторий и украинских чиновников, действовавших далеко не в интересах украинского народа. О результатах расследования и принятом решении обязательно проинформирую.

Иллюзий относительно объективности расследование мы, конечно же, не питаем, но, как говорится, под лежачий камень вода не течёт. Всему своё время. Власть сменится, а уголовные дела останутся...", – сообщил Ренат Кузьмин.