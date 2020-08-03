Ренат Кузьмин продолжает работу вместе с экспертами над разработкой украинской национальной идеи

Телеканал ZIK

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин вместе с представителями регионов, экспертами и политологами продолжает работу над концепцией платформы украинской национальной идеи.

Дискуссия во время круглого стола по обсуждению была горячей. Какие вопросы обсудили и к какому консенсусу пришли - подробнее в сюжете телеканала ZIK.

Украина падает в пропасть – за почти 30 лет независимости страна до сих пор не имеет собственной идеологии и пути развития. Вместо примирения, улучшения экономической ситуации и благосостояния населения власть до сих пор продолжает навязывать чужую идеологию, антинародную волю с подменой понятий, говорит народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Мы видим, что те, кто должен заниматься национальной идеей, должен ее реализовывать, обеспечить исполнение украинской мечты, к сожалению, этим не занимаются. Национальную идею не ищет президент, глава парламента, премьер-министр. Мы не слышим о национальной идее и от руководителей политических партий, общественных объединений", – отметил Ренат Кузьмин.

Ждать каких-то действий от власти сложа руки – бесполезно. Общественная дискуссия по национальной идее Украины настроена вывести страну из-под внешнего влияния и вернуть ей прежние экономические достижения. Эксперты напоминают, что после развала СССР украинская экономика была четвертой в Европе. Сейчас ее состояние подтверждает, что власть, без идеологии и видения развития, неспособна достичь того же уровня

"По моему мнению, две вещи, которые являются ключевыми в качестве сверхзадачи – Украина должна стать центром появления новых экономических реалий, новой экономической империи. Все остальное – это методы достижения этой цели, а это примирение внутри страны", – сказал экономический эксперт Валентин Землянский.

К тому же, экономисты добавляют, что отсутствие национальной идеи ставит под вопрос существование государства. Чем и пользуются агенты Запада, заковывая Украину в долговые кандалы.

"Когда у нас назначаются на передовые политические посты в правительстве представители иностранных государств, когда наши ресурсы берутся под контроль иностранными государствами, и много других примеров, это означает, что нам надо вернуться к выполнению норм Конституции", – подчеркнул министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.



Пока платформа еще не заработала на полную, у нее уже появились противники. Именно им выгодно продолжение конфликта на Донбассе, наживание на этом, обострение вопросы, которые разделяют общество.

"Титульная нация, на самом деле, оказалась приоритетом одной этнической группы над всеми другими. Сегодня попираются все законы Конституции, прежде всего закон о языке. Зачем это делается – не понимаю. Для того, чтобы еще больше активизировать вражду?" – отметил общественный деятель Владимир Быстряков.

Данная платформа должна объединить все слои населения – от обычного студента, который хочет связать свое будущее с Украиной, до пенсионера, желающего иметь достойное обеспечение. А также объединить запад и восток страны.

"У нас в Конституции сказано, что народ является властью в Украине, что народ является собственником земли и всего прочего. И поиск национальной идеи идет именно снизу, а не сверху. К сожалению, потому что наша власть, которая сверху, не справляется с ситуацией", – заявила политический эксперт Инна Иваночко.

Идея национальной дискуссии открыта абсолютно для всех – для людей с разными политическими взглядами и видениями развития страны. А особенно платформа даст возможность высказаться представителям культуры и науки.

"Здесь должны все принимать участие – лидеры партий, которые несут идеологию мира, поднятия экономического положения страны", – подчеркнула художественный руководитель театра "Браво", актриса Любовь Титаренко.

Поскольку государство в нынешнем его виде перестало выполнять функцию защиты и примирения украинцев – общественная дискуссия о национальной идее Украины, по замыслу Рената Кузьмина, может вполне заменить его в этой нише.

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Напомним, ранее парламентарий также сообщил о возможности приобщиться к созданию национальной идеи через социальные площадки Facebook и Telegram.