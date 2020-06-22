Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее для Украины.

"Никто не может знать лучше нас, как нам жить, поэтому мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство в интересах его народа, к чему призываю присоединяться всех желающих", - призывает Ренат Кузьмин.

"Я вижу участниками этой платформы всех неравнодушных украинцев – всех без исключения. Независимо от политических пристрастий. Этот проект не партийный и не политический. Он не имеет отношения к целям и задачам каких-то конкретных политических партий Украины - это общественно-социальная инициатива. И любой, кто считает своим долгом спасать страну, выводить ее из кризиса и делать Украину успешной и процветающей страной, любой, кто этого хочет, может присоединиться к нашей идее".

Народный депутат пообещал, что лично будет изучать представленные ему идеи и обсудит их с каждым, кто откликнется на его призыв.

Ренат Кузьмин предложил начать писать всем, кто готов творить будущее страны, ему лично в соцсети Facebook и Telegram.