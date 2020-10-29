Рекордные 83% доверия: Полянскую ОТО возглавил Иван Дрогобецкий

Иван Дрогобецкий Фото из открытых источников

Иван Дрогобецкий на собственной странице в Фейсбук поблагодарил избирателей за рекордную поддержку. Избранный председатель отметил, что понимает всю ответственность такого высокого доверия жителей общины, и обещает отстаивать интересы Полянской ОТО. Об этом пишет "Перший".

"Мы в очередной раз доказали сами себе и другим, насколько мы сильная община. На местных выборах 2020 мы показали настоящую сплоченность.

Мы сделали это не ради кого-то из кандидатов в районный, поселковый или областной совет, а ради каждого из нас - жителей Полянской ОТО.

Я благодарен каждому из Вас за поддержку. Я благодарен Вам за доверие. 83 % всех жителей нашей общины поддержали меня на выборах председателя к Полянской ОТО. Считаю это высокой оценкой моей работы, высоким доверием ко мне и прежде всего высокой ответственностью, которую я снова возьму на себя за общину.

Понимаю, что 51% голосов, которые вы отдали за политическую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" – это надежда и доверие, которые я и моя команда должны оправдывать каждый день в работе.

Работы впереди немало, но знаю, что 56% голосов в районный и 40% в областной совет дадут нам шанс и силу отстаивать интересы общины.

Теперь у нас есть все, единство общины, план развития, вера и поддержка жителей ОТО. Сплоченная община — это движущая сила, которая ведет нас к светлому будущему.

Спасибо еще раз за поддержку и доверие. Желаю Всем добра. Вместе нас ждет жизнь, здоровье, развитие!" - подчеркнул Дрогобецкий.