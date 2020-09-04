Реформы в исполнении монобольшинства оборачиваются бедой для страны и граждан, - Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Парламентарий заявил, что ситуация в Украине приобрела угрожающий характер

Ситуация в стране приобрела угрожающий характер и требует вмешательства Верховной Рады, однако парламент из-за позиции монобольшинства этого пока не делает.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Парламентарий отметил, что реформы в исполнении представителей монобольшинства, как правило, оборачиваются бедой для страны и граждан.

"Реформы в их исполнении, как правило, оборачиваются бедой для страны и наших граждан, поэтому пустая абсолютно повестка дня, абсолютно отделенная от того, чего ждут люди. Нет ни одного закона, который касается поддержки реального сектора экономики, предприятий, социальной защиты людей. И вообще, ситуация угрожающая в стране, поскольку и разгул терроризма, национал-радикалов, всех этих полувоенных образований, и социально-экономическая политика провальная. Они требуют вмешательства парламента, а он, к сожалению, пока этого не делает. Я имею в виду парламент, за счет позиции монобольшинства, которое руководится не интересами граждан Украины, а руководится внешними хозяевами, теми, кто их поставил сюда на эти должности", – заявил Юрий Бойко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа" и отметил, что эти нардепы не будут заметны "на пути к успеху". Соответствующее заявление он сделал 31 августа во время съезда партии в Киеве.

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