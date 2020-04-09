Реформа СБУ учитывает современные требования к безопасности, - Сергей Пунь

Заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь Фото: Пресс-служба СБУ

В ведомстве объясняют, что реформа СБУ имеет целью не расширить полномочия, а повысить эффективность ее работы

Начата реформа Службы безопасности Украины учитывает современные требования к безопасности, лучшие стандарты западных спецслужб и уникальный опыт, приобретенный за период гибридной войны против РФ.

Такое мнение высказал заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в своей статье для отечественных СМИ.

"На самом деле единых регламентов и директив, а тем более стандартов ЕС в отношении спецслужб, не существует. Мы с уважением относимся к опыту наших коллег, активно его изучаем. Однако каждая страна ищет свой вариант обустройства системы безопасности. Поэтому законопроект, поданный Президентом, – это попытка объединить лучший мировой опыт и украинские традиции в сфере безопасности", – отметил Сергей Пунь.

Он подчеркнул, что когда в стране шестой год продолжается война, опасные эксперименты неуместны. Следовательно, реформа СБУ имеет целью не расширить полномочия, а повысить эффективность ее работы. Это необходимо для защиты государства и граждан, когда мир противодействует неизвестным ранее угрозам.

Одним из вызовов нового уровня Сергей Пунь назвал пандемию коронавируса. "Это, конечно, не причина для паники, но вызов для государств и их спецслужб. Она только подчеркивает – мир уже изменился. И сфера безопасности должна быстро адаптироваться к новым условиям", - подчеркнул он.

Приоритетными в деятельности СБУ станут характерные для специальной службы контрразведка, борьба с терроризмом, кибербезопасность и защита государственной тайны.

Отдельно Сергей Пунь обратил внимание на некоторую нелогичность заявлений отдельных экспертов: с одной стороны они требуют максимально ограничить полномочия Службы по противодействию экономической преступности, а с другой – более жестких действий от СБУ. В нынешних условиях, например, – противодействию контрабанды медицинских товаров.

"И мы, конечно, реагируем – только недавно обнаружили 80 тысяч респираторов на 3,4 миллиона гривен и 40 тысяч медицинских халатов на почти 1,3 миллиона гривен. Да и партии поддельных тестов заблокировали. Но возникает логичный вопрос: как эффективно противодействовать схожим случаям в будущем, если Службу лишат этих полномочий? Кому их передадут? И будет ли это иметь результат?", - пишет Сергей Пунь.

Напомним, проект закона "О Службе безопасности Украины" был представлен Президентом в парламент 10 марта. Он содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно другой формат в своей деятельности. Глава Службы Иван Баканов выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в ближайшее время как неотложный.