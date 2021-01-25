Реформа СБУ и ликвидация налоговой милиции: Что рассмотрит ВРУ в последнюю неделю этой сессии
Депутаты планируют рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в последнюю неделю четвертой сессии парламентарии планируют рассмотреть ряд важных законопроектов. Об этом он рассказал во время заседания согласительного совета, сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.
По словам Корниенко, одним из важнейших документов является законопроект № 3087-д – о Бюро экономической безопасности.
"Именно этот новый орган нужен для того, чтобы окончательно похоронить налоговую милицию, которая всех "кошмарила". И перейти наконец к цивилизованным формам контроля за деятельностью бизнеса", - пояснил партиец.
Как отмечается, в течение недели народные депутаты также будут рассматривать такие законопроекты:
- № 3196-д – о СБУ;
- № 3318 – о ветеринарной медицине;
- № 4531 – о возобновлении конкурсов на госслужбу;
- № 4241З – о коллекторах, который регулирует деятельность микрофинансовых структур;
- № 4278 – предусматривает увеличить допороговую стоимость почтовых отправлений, чтобы люди могли делать заказы из зарубежных интернет-магазинов на сумму до 150 евро без налогообложения;
- № 3612 – о народовластии через всеукраинский референдум.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во время часа вопросов к правительству парламентарии хотят заслушать министра социальной политики Марину Лазебную.