Реформа СБУ и ликвидация налоговой милиции: Что рассмотрит ВРУ в последнюю неделю этой сессии

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Депутаты планируют рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в последнюю неделю четвертой сессии парламентарии планируют рассмотреть ряд важных законопроектов. Об этом он рассказал во время заседания согласительного совета, сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

По словам Корниенко, одним из важнейших документов является законопроект № 3087-д – о Бюро экономической безопасности.

"Именно этот новый орган нужен для того, чтобы окончательно похоронить налоговую милицию, которая всех "кошмарила". И перейти наконец к цивилизованным формам контроля за деятельностью бизнеса", - пояснил партиец.

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Как отмечается, в течение недели народные депутаты также будут рассматривать такие законопроекты:

№ 3196-д – о СБУ;

№ 3318 – о ветеринарной медицине;

№ 4531 – о возобновлении конкурсов на госслужбу;

№ 4241З – о коллекторах, который регулирует деятельность микрофинансовых структур;

№ 4278 – предусматривает увеличить допороговую стоимость почтовых отправлений, чтобы люди могли делать заказы из зарубежных интернет-магазинов на сумму до 150 евро без налогообложения;

№ 3612 – о народовластии через всеукраинский референдум.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во время часа вопросов к правительству парламентарии хотят заслушать министра социальной политики Марину Лазебную.