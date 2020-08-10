Реакция "демокоррупционеров" показывает, насколько точно мы попали в цель, – Деркач

Андрей Деркач

Народный депутат (внефракционный) Андрей Деркач заявил, что попытки навесить ярлыки и атака на источник лишь подтверждают его раскрытие крупнейшей схемы "демокоррупции", сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее заявление поступило в ответ на недавнее заявление главы контрразведки США Уильяма Эванины.

"Попытки навесить на меня ярлыки лишь подтверждают, что мы раскрыли крупнейшую схему "Демокорапшн". Как только вы обратите внимание, насколько примитивно американские СМИ, близкие к Демпартии, надергивали информацию из моего отчета, вы поймете, что обнародованные мною факты нанесли большой вред "демокоррупции". Очень большой, судя по реакции коррупционеров", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что "демокоррупционеры" не смогли убедить людей, что обнародованные им записи с голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина - фейковые.

"Видимо, обнародованные мною записи Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина более не носят статуса "сфабрикованных". Их опубликовали большинство мировых авторитетных изданий. Их не опротестовали путем экспертизы. Их не опровергли в суде. А раз демокоррупционеры не смогли убедить граждан, ни Украины, ни США в том, что записи, якобы, фейковые, они выбрали вариант атаки на источник. Это значит мы разворошили осиное гнездо. Реакция демокоррупционеров показывает, насколько точно мы попали в цель", – отметил Деркач.

Он подчеркнул, что для него важен результат расследования.

"Нас не интересует Байден как кандидат в президенты США и очередное выяснение отношений между представителями республиканцев и демократов в спецлужбах США. Нас интересует Байден как бывший вице-президент США, который прикрывал коррупционные схемы Порошенко, сам при этом зарабатывая. Во всех моих заявлениях речь шла о коррупции в Украине, о международной коррупции наносящей вред охраняемым Законами и Конституции Украины правам наших сограждан. Если кто-то из американских политиков или госслужащих цинично использовал оглашённые мной записи в разборках между партийными историями, играми спецслужб, поддерживающих ту или иную сторону, то это вопрос не ко мне, так же как и вопрос интерпретации и выводов из услышанных записей. Нас интересуют реальные шаги по возвращению в Украину 6 миллиардов выведенных через схему ОВГЗ из Украины во время царствования Януковича и не менее 8 миллиардов в период царствования Порошенко. Также мы должны остановить коррупционную схему реверса российского газа под видом европейских поставок в Украину – от завышенных грабительских тарифов страдают все граждане Украины", – отметил Деркач.

Комментируя вмешательство в президентские выборы США, нардеп подчеркнул, что, по мнению большинства украинских экспертов и политиков, оно действительно было.

"В 2016 году со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко, руководителя созданного при участии американского посольства, органа НАБУ, скоординированных действий, на тот момент дипломатов Украины и США, при участии народного депутата Украины Сергея Лещенка. Целью была – дискредитация начальника штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа – Пола Манафорта, путем выброса в прессу не подтвержденной информации и сфальсифицированных доказательств, что в свою очередь, подтверждено записями разговором Порошенка и Байдена от 19 августа 2016 года (на которых очень хорошо это слышно)", – сказал Деркач.

Он отметил, что ранее резонанс у подобных заявлений отсутствовал вследствие неподкрепленности документами.

"Раньше, когда медиа и особенно политики, говорили об экономической и политической коррупции, обвиняли кого-то, то очень редко такие факты подтверждались документами, проводками по счетам, ФИО участников, раскрытием коррупционных схем, записями. И обществом такие обвинения воспринимались не в полной мере, но в нашем случае, в нашем выходе на пресс-конференции с подтверждающими фактами, это сколыхнуло всю страну, начались уголовные расследование, опасность для коррупционеров стала вполне реальной", – сообщил Деркач.

Нардеп напомнил пять стадий модели Кюблер-Росса, согласно которой человек воспринимает плохие перемены в его жизни: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие.

"Грантоеды, "соросята", и прочие члены большого профсоюзного движения "Демокоррапшн" сейчас находятся на второй стадии. Стадии злости. Отсюда ярлыки "КГБ", "РФ" и прочие проявления злости от бессилия. До раскрытия уголовных дел осталось не так долго времени. По модели Кюблер-Росс демокоррупционерам до тюрьмы осталось три шага: торг, депрессия, принятие", – заявил Деркач.

Самое опасное, по мнению нардепа, что "демокоррупция" негативно влияет на отношения двух стратегических партнеров – Украины и США.

"Мы действительно нуждаемся в двухпартийной поддержке нашего стратегического партнера США. Только для нас важно, чтобы такая двухпартийная поддержка не осуществлялась за счет нанесения ущерба суверенитету Украины и путем "крышевания" международной коррупции. Главная цель нашей деятельности – интересы Украины, разоблачение международной коррупции, сохранение партнерских отношений между стратегическими партнерами: Украиной и США", – резюмировал Деркач.

7 августа глава контрразведки США Эванина заявил, что с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

"Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - говорится в заявлении Эванины, сделанном 7 августа.