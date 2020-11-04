Разыскиваемый судья Вовк находится на самоизоляции из-за коронавируса, – ОАСК

Судью Павла Вовка подозревают в захвате власти Flickr

По данным суда, Вовк находится на больничном со 2 ноября

Руководитель Окружного админсуда Киева Павел Вовк, которого объявило в розыск НАБУ, находится на самоизоляции из-за заболевания COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что судья Вовк ушел на больничный в понедельник, 2 ноября, а обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда.

Кроме того, в ОАСК считают, что информация НАБУ о систематическом игнорировании Вовком вызовов не соответствует действительности. "В очередной раз подчеркиваем необходимость сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не прибегать к очередным пиар-акциям, рассчитывая на распространение манипулятивной информации в СМИ", – говорится в сообщении.

В то же время Павел Вовк в Фейсбук заявил, что НАБУ объявило его в розыск по делу, в котором он не является подозреваемым. "Узнал из СМИ, что меня снова объявили в розыск - второй раз за два месяца. По делу, в котором я даже не являюсь подозреваемым. То, что я не подозреваемый в деле, которое расследует НАБУ, уже подтверждено и решениями Высшего совета правосудия и судов", – написал судья.

Также Вовк считает, что НАБУ уже 5 лет пытается взять под контроль судебную систему, "сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев". "Я вижу, что Президенту болит то, что происходит в стране и, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией. Он очень правильно сказал о необходимости перезагрузки. И начать ее нужно с перезагрузки структур, которые плюют на законы, которые управляются извне и действуют в непонятно чьих, но не в украинских интересах", – резюмировал председатель ОАСК.

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Напомним, вчера, 3 ноября, Национальное антикоррупционное бюро во второй раз объявило в розыск главу ОАСК Павла Вовка. Главу суда подозревают в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти.