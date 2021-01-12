Разве по Вашингтону походить могут: Волошин оценил шансы украинских политиков попасть на инаугурацию Байдена

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

В такой момент они никому в США не интересны, говорит парламентарий

Никто из украинских политиков на церемонии инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена не будет присутствовать.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Парламентарий, отвечая на вопрос, много ли украинских политиков смогут попасть на церемонию инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена, отметил, что на этом мероприятии никого из украинского политикума, кроме украинского посла, не будет. Как отметил Олег Волошин, в связи с карантином и повышенными мерами безопасности никого из украинских политиков на церемонии не будет.

Что же касается тех политиков из Украины, которые поедут в США, как отметил парламентарий, им в эти дни не удастся встретиться не то что с Джо Байденом, но и даже с кем-то из людей, которые входят в его близкую команду.

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"Если раньше у каждого конгрессмена было по 200 пригласительных, то есть каждый член Конгресса мог пригласить 200 своих избирателей постоять на лужайке, то есть не посидеть рядом с президентом, естественно, или членами Сената, а в зоне, которая ограничена в связи с вопросами безопасности, как фан-зона. Побывать в фан-зоне. То в этом году у каждого конгрессмена по одному такому пригласительному. Это было еще до 6 января, до штурма Капитолия", – сказал Олег Волошин.

Парламентарий продолжил:"Поэтому я не знаю, кто там где будет бродить, я еще раз говорю, что где-то по Вашингтону походить можно, никто ж не запретит, и сделать селфи на фоне Капитолия вечером, прийти, когда там разблокируется, уберут все заборы".

Нардеп резюмировал, что в условиях, когда в США есть угроза терактов в день инаугурации, когда правые силы предупреждают о маршах и тому подобное, на этом фоне украинские политики там никому не интересны.

Напомним, недавно Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса коллегии избирателей на выборах американского президента и официально утвердил победу Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Как сообщали, на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, традиционное двухчасовое шествие представителя государства к Белому дому заменят на виртуальный парад в связи с коронавирусными ограничениями.

Добавим, американский президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Колумбия из-за инаугурации Джо Байдена.