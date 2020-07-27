Разумкову не хватит смелости и жесткости, чтобы противостоять внешнему влиянию, под которым сейчас находится страна, – эксперт

Телеканал ZIK

Разумков также не сможет победить на следующих президентских выборах

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову не хватит той жесткости и характера, чтобы противостоять вызовам и внешнему влиянию, под которым сегодня находится государство.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила адвокат, заслуженный юрист Украины Елена Лешенко.

Гостья ток-шоу отметила, что лично знает нынешнего спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. По ее словам, он является "человеком с биографией" и имеет достаточно серьезный бэкграунд в сравнении с другими нардепами от "Слуги народа", которые прошли в парламент по спискам.

"Разумков абсолютно отличается от того большинства. Он достаточно взвешенный, адекватный, иногда его линия расходится с линией партии. Но я считаю, что ему все таки не хватит той жесткости и характера, чтобы противостоять тем вызовам и тому внешнему влиянию, под которым находится государство. Если мы вернемся к вопросу государственника, то нужен сильный характер", – сказала Елена Лешенко.

В то же время она отметила, что у Разумкова есть определенные политические амбиции, но он вряд ли сможет выиграть на следующих президентских выборах.

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"Думаю, что он не дотянет до того рейтинга, чтобы победить на следующих президентских выборах. Все же, более жесткая нужна риторика и решительные действия. Потому что нынешняя деятельность Верховной Рады не устраивает большинство граждан", - добавила Лешенко.

Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков может стать достойной заменой действующего президента Владимира Зеленского в случае, если последний не поймет, что ведет страну в тупик.