Разумков заявил, что изменения в постановление могут поставить местные выборы под угрозу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Раду не поступало

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что никаких законодательных инициатив относительно изменений постановления про местные выборы у парламента нет. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления.

Если говорить о выборах в соответствии с украинским законодательством, то объявление выборов на территории Украины Верховная Рада должна сделать не позже чем за 90 дней до их начала.

По состоянию на сегодня этот процесс уже начался, и я не знаю, как можно продвигать любые изменения в это постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу (местные выборы, - ред.) на всей остальной территории нашего государства", - отметил глава парламента.

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Напомним, Кабинет министров Украины планирует потратить на местные выборы, которые должны состояться 25 октября, 2,3 млрд гривен. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, должен быть безопасный и прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах.