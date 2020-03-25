Разумков задекларировал почти 1,8 млн грн дохода от продажи недвижимости

Дмитрий Разумков Новое время

Какая именно недвижимость, не указывается

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков задекларировал почти 1,8 млн гривен дохода от продажи недвижимого имущества. Об этом говорится в его электронной декларации.

Согласно данным, отчуждение имущества произошло 20 марта 2020 года. Разумков задекларировал доход на сумму 1,62 млн грн и 136,4 тыс. грн.

Спикер Верховной Рады в документе указан и покупатель - Щербань Светлана Леонтьевна. Однако, какое именно имущество было продано, в декларации не указано.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за январь 2020 года получил 37,8 тыс. грн заработной платы - это почти на 16 тыс. меньше, чем у его первого заместителя Руслана Стефанчука.

Напомним, в феврале между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым состоялась неприятная беседа, в ходе которой политики обменялись ультиматумами. Владимир Зеленский посоветовал Разумкова освободиться, если что-то не нравится.