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Разумков: Внесение изменений в постановление о выборах ставит под сомнение их легитимность

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков

 УНИАН

По его словам, внести изменения в постановление о местных выборах невозможно

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставит под сомнение их легитимность. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой", сообщает "РБК-Украина".

"В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это последовательность действий: одно идет за другим", - сказал председатель ВРУ.

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В то же время Разумков отметил, что на сегодня нет людей, которым было бы интересно поставить под сомнение легитимность избирательного процесса.

Кроме этого, спикер заявил, что невозможно внести изменения в постановление о местных выборах.

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Напомним, ранее глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что отмена в постановлении Верховной Рады требований относительно проведение местных выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) невозможна. 

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