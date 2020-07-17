Разумков созывает внеочередное заседание Рады 21 июля

Спикер парламента подписал соответствующее распоряжение с указанием повестки дня

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что следующее заседание состоится во вторник в 12 часов. На повестке дня будут находиться законопроекты, которые касаются:

совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;

создания и ликвидации районов;

изменений в Госбюджет относительно финансирования института специалистов по социальной работе;

оборонных закупок;

определения представителей комиссии, которые выберут главу Агентства по розыску и менеджмента активов;

публичных закупок;

управления отходами;

разведки;

антикоррупционного законодательства;

защиты прав на торговые марки;

патентного законодательства;

Уголовного процессуального кодекса Украины;

игорного бизнеса;

поддержки инвестиционных проектов;

государственного социального страхования;

сельскохозяйственной кооперации;

молодежной политики;

изменений в Налоговый кодекс;

детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом;

электронных кабинетов и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.

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Напомним, сегодня, 17 июля, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл третью сессию парламента 9 созыва. В Раде успели со второй попытки принять законопроект об оборонных закупках, внести изменения в закон о Службе внешней разведки и в четыре раза сократить количество районов в Украине.