Разумков созывает внеочередное заседание Рады 21 июля
Спикер парламента подписал соответствующее распоряжение с указанием повестки дня
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля. Об этом говорится на сайте парламента.
Отмечается, что следующее заседание состоится во вторник в 12 часов. На повестке дня будут находиться законопроекты, которые касаются:
- совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;
- создания и ликвидации районов;
- изменений в Госбюджет относительно финансирования института специалистов по социальной работе;
- оборонных закупок;
- определения представителей комиссии, которые выберут главу Агентства по розыску и менеджмента активов;
- публичных закупок;
- управления отходами;
- разведки;
- антикоррупционного законодательства;
- защиты прав на торговые марки;
- патентного законодательства;
- Уголовного процессуального кодекса Украины;
- игорного бизнеса;
- поддержки инвестиционных проектов;
- государственного социального страхования;
- сельскохозяйственной кооперации;
- молодежной политики;
- изменений в Налоговый кодекс;
- детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом;
- электронных кабинетов и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.
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Напомним, сегодня, 17 июля, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл третью сессию парламента 9 созыва. В Раде успели со второй попытки принять законопроект об оборонных закупках, внести изменения в закон о Службе внешней разведки и в четыре раза сократить количество районов в Украине.