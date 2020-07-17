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Разумков созывает внеочередное заседание Рады 21 июля

Спикер парламента подписал соответствующее распоряжение с указанием повестки дня

Фото из открытых источников

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что следующее заседание состоится во вторник в 12 часов. На повестке дня будут находиться законопроекты, которые касаются:

  • совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;
  • создания и ликвидации районов;
  • изменений в Госбюджет относительно финансирования института специалистов по социальной работе;
  • оборонных закупок;
  • определения представителей комиссии, которые выберут главу Агентства по розыску и менеджмента активов;
  • публичных закупок;
  • управления отходами;
  • разведки;
  • антикоррупционного законодательства;
  • защиты прав на торговые марки;
  • патентного законодательства;
  • Уголовного процессуального кодекса Украины;
  • игорного бизнеса;
  • поддержки инвестиционных проектов;
  • государственного социального страхования;
  • сельскохозяйственной кооперации;
  • молодежной политики;
  • изменений в Налоговый кодекс;
  • детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом;
  • электронных кабинетов и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.

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Напомним, сегодня, 17 июля, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл третью сессию парламента 9 созыва. В Раде успели со второй попытки принять законопроект об оборонных закупках, внести изменения в закон о Службе внешней разведки и в четыре раза сократить количество районов в Украине.

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