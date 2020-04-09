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Разумков созывает лидеров парламентских фракций на совещание

Дмитрий Разумков. 

 EPA-EFE

Совещание запланировано на 10 апреля

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает на 10 апреля лидеров парламентских фракций и групп на совещание. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний, пишет РБК-Украина.

"Завтра запланировано совещание руководства парламента с председателями фракций и групп", - рассказала Туний.

По ее словам, совещание начнется около 09:00.

Новости по теме: Поправки к "антиколомойскому" законопроекту направлены на затягивание процесса его принятия, - Разумков

Напомним, ранее Дмитрий Разумков подтвердил проведение внеочередного заседания Верховной Рады 13 апреля, где должны будут рассмотреть окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

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