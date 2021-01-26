Разумков сомневается, что в ближайшее время можно провести референдум
Сегодня есть ограничения по финансам из-за COVID
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается, что в ближайшее время в Украине можно провести референдум, передает "Укринформ".
"В ближайшее время вряд ли можно провести референдум. Сегодня есть ограничения по финансам из-за COVID. Нужно экономить каждую гривню", - подчеркнул глава парламента.
На вопрос, сколько средств нужно на проведение референдума, спикер отметил: "Минфин говорит, что речь идет о 2 миллиардах".
Ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что в законе о референдуме, который сегодня приняла Верховная Рада Украины, упоминается возможность электронного голосования, однако оно нуждается в дополнительном законодательном регулировании.