Разумков сомневается, что в ближайшее время можно провести референдум

Сегодня есть ограничения по финансам из-за COVID

"В ближайшее время вряд ли можно провести референдум. Сегодня есть ограничения по финансам из-за COVID. Нужно экономить каждую гривню", - подчеркнул глава парламента.

На вопрос, сколько средств нужно на проведение референдума, спикер отметил: "Минфин говорит, что речь идет о 2 миллиардах".

Ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что в законе о референдуме, который сегодня приняла Верховная Рада Украины, упоминается возможность электронного голосования, однако оно нуждается в дополнительном законодательном регулировании.