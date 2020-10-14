Разумков рассказал, планирует ли "Слуга народа" сотрудничать с другими партиями после местных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

По словам Разумкова, все более-менее в порядке с действующей коалицией

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с действующей коалицией "Слуги народа" все "более-менее в порядке", разговоров о новых форматах пока не ведется. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

В частности, политика спросили, обсуждается ли сейчас заявление нардепа Александра Качуры о возможном сотрудничестве между "Слугой народа"и "Оппозиционной платформой - За жизнь" после местных выборов в некоторых регионах.

"По состоянию на сегодня, мне кажется, все более-менее в порядке с действующей коалицией, достаточное количество, она значительно превышает показатель в 226 народных депутатов. Каких-то официальных переговоров на уровне Верховной Рады по созданию других форматов я пока об этом не слышал, ко мне главы депутатских фракций и групп не обращались", - сказал Разумков.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура допустил введение чрезвычайного положения в Украине и перенос местных выборов. По его словам, такие дискуссии активно ведутся во власти.