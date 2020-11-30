Конституционный кризис и госбюджет: Чем будет заниматься Верховная Рада на этой неделе

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Нардепы сейчас изучают проект госбюджета, однако на этой неделе за него голосовать не будут

На этой неделе Верховная Рада Украины займется вопросом конституционного кризиса, а также лидеры парламентских фракций предоставят предложения по решению проблемы с ФОПовцами. Об этом во время согласительного совета фракций, который транслировал телеканал ZIK, сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

В частности, спикер парламента отметил, что конституционный кризис планируется преодолеть путем компромисса на базе двух законопроектов: президентского и рабочей группы. Ожидается, что до конца недели обсудят финальный вариант документа.

Также нардепы сейчас изучают проект госбюджета, однако на этой неделе за него голосовать не будут.

Кроме того, к концу дня все фракции должны дать предложения по решению проблемы с ФОПовцами. В случае удовлетворительного решения до конца недели согласованный законопроект вынесут на рассмотрение парламента.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о продлении выплат на детей ФОПам, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина. Как отмечается, если в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет, государство будет помогать с их обеспечением. Предусматривается выплата примерно 2 тыс. грн на каждого ребенка.