Конституционный кризис и госбюджет: Чем будет заниматься Верховная Рада на этой неделе
Нардепы сейчас изучают проект госбюджета, однако на этой неделе за него голосовать не будут
На этой неделе Верховная Рада Украины займется вопросом конституционного кризиса, а также лидеры парламентских фракций предоставят предложения по решению проблемы с ФОПовцами. Об этом во время согласительного совета фракций, который транслировал телеканал ZIK, сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.
В частности, спикер парламента отметил, что конституционный кризис планируется преодолеть путем компромисса на базе двух законопроектов: президентского и рабочей группы. Ожидается, что до конца недели обсудят финальный вариант документа.
Также нардепы сейчас изучают проект госбюджета, однако на этой неделе за него голосовать не будут.
Кроме того, к концу дня все фракции должны дать предложения по решению проблемы с ФОПовцами. В случае удовлетворительного решения до конца недели согласованный законопроект вынесут на рассмотрение парламента.
Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о продлении выплат на детей ФОПам, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина. Как отмечается, если в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет, государство будет помогать с их обеспечением. Предусматривается выплата примерно 2 тыс. грн на каждого ребенка.