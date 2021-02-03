Разумков прокомментировал санкции против телеканалов ZIK, NewsOne и " 112 Украина"

Дмитрий Разумков Верховная Рада

Вчера Зеленский подписал указ, которым аннулировал на 5 лет лицензии на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, заявив, что ограничительные меры в отношении каналов – это плохо. Об этом сообщает "Бабель".

"Санкции против каналов – это плохо, несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

В то же время Разумков рассказал, почему он не поддержал введение санкций против нардепа Тараса Козака.

"Я воздержался. Санкции уместны там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте", – добавил Разумков.

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Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новости", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинг "Новости": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещание телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: