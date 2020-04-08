live
Новости » Политика Читати новину українською

Разумков подтвердил проведение внеочередного заседания Рады 13 апреля

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

На заседании рассмотрят изменения в бюджет

Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля. Об этом он заявил во время общения с журналистами, которое ретранслировал телеканал ZIK.

"Оно состоится ориентировочно в понедельник", - отметил Разумков.

Он также подчеркнул, что сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год. Он добавил, что перед голосованием пройдут дополнительные встречи с фракциями и председателями комитетов.

Разумков отметил, что на этом заседании могут рассмотреть и ряд других законопроектов.

Ранее сообщалось о том, что "слуг народа" зовут прибыть в Киев в понедельник.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

За сутки в РФ зафиксировали 1154 новых случаев COVID-19 За сутки в РФ зафиксировали 954 новых случая COVID-19 За сутки в РФ зафиксировали 601 новый случай COVID-19 Россиян хотят обязать получать разрешение на каждый выход из дома
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Юлия Тимошенко | Ток-шоу
Обеспеченность больниц. Феномен прививок. Дело против Порошенко | Ток-шоу
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу