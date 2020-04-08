Разумков подтвердил проведение внеочередного заседания Рады 13 апреля
На заседании рассмотрят изменения в бюджет
Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля. Об этом он заявил во время общения с журналистами, которое ретранслировал телеканал ZIK.
"Оно состоится ориентировочно в понедельник", - отметил Разумков.
Он также подчеркнул, что сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год. Он добавил, что перед голосованием пройдут дополнительные встречи с фракциями и председателями комитетов.
Разумков отметил, что на этом заседании могут рассмотреть и ряд других законопроектов.
Ранее сообщалось о том, что "слуг народа" зовут прибыть в Киев в понедельник.