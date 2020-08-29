Разумков подписал закон об увеличении минимальной зарплаты

Дмитрий Разумков Новое время

Следующим документ должен подписать президент

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон об увеличении минимальной заработной платы для украинцев. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВРУ.

В частности, в графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 29 августа закон возвращен с подписью председателя ВР и передан на подпись президенту.

Напомним, 25 августа Верховная Рада Украины поддержала законопроект об увеличении минимальной заработной платы для украинцев. Соответствующее решение поддержали 295 нардепов.

В частности, с 1 сентября минимальная зарплата в Украине будет увеличена до 5000 гривен.