live
Новости » Политика Читати новину українською

Разумков подписал закон об увеличении минимальной зарплаты

Дмитрий Разумков Новое время

Следующим документ должен подписать президент

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон об увеличении минимальной заработной платы для украинцев. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВРУ.

В частности, в графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 29 августа закон возвращен с подписью председателя ВР и передан на подпись президенту.

Новости по теме: Повышение "минималки" в короткие сроки опасно, однако бюджет выдержит, - Зеленский

Напомним, 25 августа Верховная Рада Украины поддержала законопроект об увеличении минимальной заработной платы для украинцев. Соответствующее решение поддержали 295 нардепов.

В частности, с 1 сентября минимальная зарплата в Украине будет увеличена до 5000 гривен.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Участники боевых действий получили более 7 тыс. земельных участков во Львовской области Во Львовской области больницы первой волны заполнены на 90% ДТП во Львовской области: Шесть человек пострадали Во Львовской области разоблачили группу хакеров, которые с помощью вирусов похищали персональные данные
Loading...

программы канала ZIK

Мирный процесс на Донбассе. Прорыв или напрасные надежды? |
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с активистами | Ток-шоу
Нападение на автобус под Харьковом. Заявления Саакашвили | Геннадий Москаль | Ток-шоу