Разумков очертил сроки рассмотрения Радой закона Зеленского о референдуме

Спикер ВР Дмитрий Разумков Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Из-за большого количества правок подготовить документ удастся только к середине июля

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал сроки рассмотрения народными депутатами во втором чтении законопроекта №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Произошло это в эфире телеканала "112 Украина".

По словам председателя парламента, это произойдет в конце текущей сессии Верховной Рады, в середине июля. Рассмотрение законопроекта депутатами могло состояться раньше, однако из-за большого количества правок к следующей пленарной неделе (30 июня - 3 июля) подготовить документ не удастся.

"Я надеюсь, что принятие документа все же произойдет через одну пленарную неделю - то есть в течение 14-17 июля", - сообщил Дмитрий Разумков.

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Напомним, что в первом чтении, которое состоялось 18 июня, 252 депутата поддержали президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.