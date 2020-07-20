Разумков объяснил, почему падает доверие к власти

Дмитрий Разумков

Говорить о потере доверия пока рано

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что говорить о потере доверия украинцев к парламенту рано, и что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает. Об этом он заявил во время итоговой конференции, которую транслировал телеканал ZIK.

"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. На самом деле, если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить об утрате доверия рано", - сказал он.

Разумков также подчеркнул, что Верховная Рада – самый открытый орган, ибо все, что в ней происходит, можно видеть.

При этом, парламент состоит из большого количества политических фигур, которые также "создают информационный контент, который не всегда несет положительный имидж для ВР".

По мнению спикера, с этим надо бороться.

Он также подчеркнул, что если говорить о совместной работе всех ветвей власти, "то сегодня и Офис президента, и Верховная Рада, и Кабмин, работают в едином направлении, потому что именно это было заложено и в программе действий президента, и в программу действий ВР, именно монобільшості".

Разумков убеждает, что монобольшинство до сих пор есть, она продолжает работать, и "последнее голосование тому подтверждение".

До этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что падение рейтинга политической партии "Слуга народа" не является катастрофическим.