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Разумков обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать дело о нападении на журналистку телеканала NewsOne

Спикер ВР Дмитрий Разумков

 Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Спикер парламента Дмитрий Разумков обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать дело о нападении на журналистку телеканала NewsOne. Об этом он заявил во время заседания согласительного совета, передает "112 Украина". 

Спикер подчеркнул, что свобода слова - это именно то, что делает Украину европейским государством. И призвал отреагировать на этот вопиющий случай профильные комитеты Верховной Рады.

"Мы фактически уничтожаем те достижения, которые приобретались много лет. Я обратился в правоохранительные органы разобраться в этой ситуации. Параллельно я обратился в профильные комитеты по вопросам свободы слова для того, чтобы мы понимали, что у нас происходит, и с порядком, и со свободой слова. И я уверен, что все отреагируют на это", - отметил Разумков.

Напомним, неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве в субботу, 28 ноября. Корреспондентка рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов. В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. Также он эмоционально что-то покричал и пошел прочь.

По факту нападения было открыто уголовное дело.

Насчет этого вопиющего случая уже прозвучала ответная реакция Национального союза журналистов Украины. А депутат Европейского парламента Максимилиан Кра подчеркнул, что европейское сообщество хочет получить официальный ответ от украинских властей по поводу этого инцидента.

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