Разумков о планах работы Верховной Рады: В этой сессии будет больше политики

По словам председателя парламента, это будет происходить из-за приближения местных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников



Во время четвертой сессии Верховной Рады будет больше политики в связи с проведением местных выборов. Об этом в комментарии журналистам заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Разумкова, все, что будет происходить в государстве, будет связано с предстоящими местными выборами, которые состоятся 25 октября 2020 года. "Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым для народных депутатов, чем рейтинги на местных выборах", – сказал политик.





В то же время Разумков отметил, что главным вопросом следующей сессии, которая начнется уже завтра, 1 сентября, будет рассмотрение государственного бюджета на 2021 год. "Согласно законодательству, он должен поступить в ВРУ до 15 сентября. ВРУ готова к этому полностью, и профильный комитет, и другие комитеты, которые будут приобщены к этому процессу, готовы работать, вносить предложения. По состоянию на сегодня соответствующего законопроекта в ВРУ внесено не было", — сообщил председатель парламента.

Кроме того, в Раде планируют рассмотреть законопроекты, которые будут выносить на следующую сессию. В частности, они будут обусловлены планом законодательной работы парламента, однако с учетом корректив, которые вносит пандемия коронавируса.

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Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пообщался с родственниками нацгвардейцев, погибших 31 августа 2015 года в результате подрыва гранаты у парламентского здания. По словам политика, ситуация в деле ухудшилась.