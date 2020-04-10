Разумков назвал время и дату нового внеочередного заседания ВРУ

Заседание запланировано на понедельник, 13 апреля

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля, ориентировочно в 14:00. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге после совещания с руководителями парламентских фракций и групп, сообщает Укринформ.

По словам спикера, на совещании также присутствовали премьер-министр, министр финансов, представители депутатского корпуса и комитетов.

"Мы обсудили те вопросы, которые, скорее всего, будут выноситься на внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник. Заседание ориентировочно начнется в 14 часов", - отметил Разумков.

Напомним, народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что на следующем заседании Рады должны разблокировать закон о земле.