Разумков назвал новое количество больных COVID-19 среди нардепов и сотрудников аппарата парламента

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

Разумков призвал нардепов беречь себя, потому что от их работы зависит очень многое

По состоянию на сегодня среди работников аппарата Верховной Рады Украины коронавирусом COVID-19 переболели, или болеют 211 сотрудников. Среди народных депутатов, которые переболели, или болеют сегодня, – это 128 человек.

Об этом во время заседания Согласительного совета, которое транслировал телеканал ZIK, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, в аппарате Верховной Рады по состоянию на сегодня переболели, или болеют коронавирусом 211 сотрудников.

Относительно инфицирования народных депутатов, как отметил Разумков, коронавирус подхватили более 100 парламентариев.

"По состоянию на сегодня переболели, или болеет в аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов Украины, которые переболели, или болеют сегодня, это 128 народных депутатов Украины. По состоянию на сегодня – 21 человек и 55 представителей аппарата", - сказал Дмитрий Разумков.

Спикер Рады призвал народных депутатов "беречь себя" и окружающих, ведь от работы каждого из них зависит очень много.

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Напомним, по состоянию на утро 14 декабря в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 900 666 человек, за минувшие сутки было выявлено 6 451 новый случай.

За последние сутки заболели 355 детей и 215 медработников, умерли 93 человека. В медучреждения были госпитализированы 1 895 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 13 декабря зарегистрирована в г. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.