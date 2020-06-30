Разумков назвал конечный срок назначения местных выборов
Верховная Рада должна назначить голосование до выхода на каникулы
Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что парламент должен объявить о назначении местных выборов не позднее, чем за 90 дней до них: через две недели Рада уходит на каникулы, поэтому дату голосования нужно назначить в этот период. Об этом он заявил во время согласительного совета, сообщает Интерфакс-Украина.
Разумков подчеркнул, что парламентарии должны отработать этот вопрос, "чтобы всё, что зависит от нас как Верховной Рады Украины, мы сделали, чтобы выборы состоялись вовремя согласно законам и Конституции Украины".
Спикер добавил, что необходимо учитывать ситуацию с распространением коронавируса и посоветовал депутатам приложить усилия для борьбы с болезнью.
Депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил о подготовке постановлений, чтобы на следующей неделе объявить выборы. Один из законопроектов предлагает вернуть средства из фонда на борьбу с коронавирусом. При этом ЦИК должен выделить деньги на обеспечение избирательных участков средствами дезинфекции.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не исключает перенос местных выборов на весну из-за пандемии Covid-19. Он отметил, что такой вариант возможен при введении тотальных карантинных ограничений.