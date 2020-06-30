Разумков назвал конечный срок назначения местных выборов

Верховная Рада должна назначить голосование до выхода на каникулы

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что парламент должен объявить о назначении местных выборов не позднее, чем за 90 дней до них: через две недели Рада уходит на каникулы, поэтому дату голосования нужно назначить в этот период. Об этом он заявил во время согласительного совета, сообщает Интерфакс-Украина.

Разумков подчеркнул, что парламентарии должны отработать этот вопрос, "чтобы всё, что зависит от нас как Верховной Рады Украины, мы сделали, чтобы выборы состоялись вовремя согласно законам и Конституции Украины".

Спикер добавил, что необходимо учитывать ситуацию с распространением коронавируса и посоветовал депутатам приложить усилия для борьбы с болезнью.

Депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил о подготовке постановлений, чтобы на следующей неделе объявить выборы. Один из законопроектов предлагает вернуть средства из фонда на борьбу с коронавирусом. При этом ЦИК должен выделить деньги на обеспечение избирательных участков средствами дезинфекции.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не исключает перенос местных выборов на весну из-за пандемии Covid-19. Он отметил, что такой вариант возможен при введении тотальных карантинных ограничений.