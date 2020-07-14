Разумков назвал, когда Рада рассмотрит постановление об объявлении местных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков EPA-EFE

Глава парламента выразил готовность работать круглосуточно для принятия важных решений

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал дату рассмотрения парламентариями постановления об объявлении местных выборов. Об этом он рассказал во время брифинга в кулуарах ВРУ, который транслировал телеканал ZIK.

"Если мы говорим о постановлении об объявлении выборов, то оно обязательно должно быть принято. Однако члены Комитета вчера настаивали, и именно поэтому этот вопрос было отозван с внеочередного заседания. Такое постановление должно приниматься ВРУ после того, как будет принято решение по районам – по изменению их границ. Именно поэтому оно вчера не рассматривалось. Но я думаю, что завтра или послезавтра мы эти вопросы (назначение даты местных выборов и отмену ограничения выплат чиновникам - ред.) и сможем вынести на заседание ВРУ и рассмотреть их", - сообщил спикер Рады.

На уточняющий вопрос произойдет ли это на внеочередном заседании Дмитрий Разумков ответил так:

"Посмотрим. Вы же видите, мы готовы работать, что на очередных заседаниях, что внеочередных, круглосуточно, но посмотрим, как будет идти, как будет голосовать зал. Если будет успевать и не будет необходимости, то, может, и нет смысла проводить внеочередное заседание", - подытожил глава парламента.

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Ранее Рада одобрила введение государственного сбора за вылет пассажиров, а также сделала шаг к усилению ответственности за пьяное вождение.